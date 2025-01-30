На Львівщині судитимуть правоохоронця та інваліда, які намагалися переправити чоловіків через кордон

фото: ДБР

ДБР викрило правоохоронця та його спільника, які намагались переправити чоловіків через кордон під виглядом водіїв автобусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Житель Львівщини, який через інвалідність мав змогу регулярно виїжджати за кордон організував схему переправленням до Європи чоловіків призовного віку, які не хотіли служити в армії. Для цього він залучив місцевого співробітника правоохоронних структур.

Першого "клієнта" за 18 000 доларів США зловмисники мали оформити водієм рейсового автобуса міжнародного маршруту, що дозволило б йому покинути територію України.

Аванс за "послугу" складав 10 000 доларів США, а решту зловмисники готові буди взяти вже після успішного перетину кордону з ЄС. Однак після отримання частини коштів обох фігурантів затримали працівники ДБР.

Чоловікам інкримінують незаконне переправлення особи через кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області дві пенсіонерки налагодили схему вивозу чоловіків за кордон. Клієнтам продавали підроблені документи моряків.