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29 січня 2025, 16:11

На Прикарпатті податківці вилучили продукцію для електронних сигарет та наклали мільйонні штрафи

29 січня 2025, 16:11
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фото: freepik.com
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В Івано-Франківській області працівники Державної податкової служби вилучили незаконну продукцію для електронних сигарет та наклали на магазини мільйонні штрафи

Про це повідомили у ДПС в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Під час ході проведення 19 перевірок спеціалізованих магазинів з продажу тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах при здійсненні контрольних розрахункових операцій податківцями було встановлено низку порушень.

Серед найчастіших порушень - реалізація товарів без застосування реєстраторів розрахункових операцій, порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації, здійснення продажу товарів які не обліковані у встановленому порядку, роздрібна торгівля на території України тютюновою сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

З незаконного обігу вилучено рідини для електронних сигарет на суму 104 тисячі гривень.

Крім того, суб’єктів господарювання оштрафували на понад 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у Чернівецькій області виявили підпільну тютюнову фабрику, на якій виготовляли 50 тисяч пачок цигарок на добу. "Підприємців" притягнуть до кримінальної відповідальності.

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