Экспослужащая налоговой Прикарпатья незадекларировала более 5 миллионов

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По материалам ГБР будут судить бывшую должностницу налоговой Ивано-Франковской области, которая скрыла многомиллионное имущество от декларирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Правоохранители установили, что бывшая начальница одного из управлений ГУ ГНС в Ивано-Франковской области внесла недостоверные данные в ежегодные декларации за 2020-2023 годы.

В частности, женщина "скрыла" от декларирования трехкомнатную квартиру в центре областного центра, стоимостью более 2,8 млн грн.

Также нарушительница не указала данных о гараже в городе и автомобиле за 2,4 млн грн.

Таким образом, чиновник умышленно отметила в декларации ложные сведения, утаив имущество более чем на 5,2 млн грн.

Ее обвиняют в преднамеренном внесении в декларации заведомо недостоверных сведений (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Женщине грозит штраф, общественные работы или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Как сообщалось, во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, пытавшихся переправить мужчин через границу. Злоумышленники должны были оформить беглецов водителям автобусов.