На Прикарпатті викрито новий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

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На Івано-Франківщині судитимуть учасників групи, які організовували канал незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

За словами правоохоронців, 27-річні мешканці Коломиї та Буковини організували схему незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Маршрут пролягав карпатським високогір’ям, через ліси, поза пунктами пропуску, аж до румунського кордону.

Свої послуги чоловіки оцінили у 10 000 доларів США.

Одного із зловмисників затримали під час отримання грошей у Коломиї.

Наразі фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашній арешт.

Їм загрожує загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялось, в Київській області викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон: двоє жінок за 18 500 доларів продавали фіктивні шлюби та інвалідність.