На Прикарпатті посадовець облгазу нарахував собі та колегам премій на понад 11 млн грн

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На Івано-Франківщині екс-керівника газорозподільної компанії підозрюють у службовій недбалості через виплату незаконних премій на суму понад 11 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Як стало відомо, підозрюваний, виконуючи обов’язки Голови правління товариства газорозподільної системи, видав необґрунтований наказ про виплату премій керівному складу організації. Так, навесні 2023 року він безпідставно преміював себе та ще п’ятьох колег на понад 11 млн грн.

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Йому інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки юридичній особі (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, у Києві судять очільника управління соцзахисту, який нараховував собі премії з зарплат співробітників.

Як повідомлялось, на Хмельниччині мер міста отримав штраф за преміювання нареченої.

Нагадаємо, у Сумах директорка школи шість років платила зарплату чоловікові, який перебував за кордоном. За цей час йому нарахували майже півмільйона гривень зарплати та премій.