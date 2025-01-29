В Прикарпатье налоговики изъяли продукцию для электронных сигарет и наложили миллионные штрафы

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В Ивано-Франковской области работники Государственной налоговой службы изъяли незаконную продукцию для электронных сигарет и наложили на магазины миллионные штрафы

Об этом сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В ходе проведения 19 проверок специализированных магазинов по продаже табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, при осуществлении контрольных расчетных операций налоговиками был установлен ряд нарушений.

Среди наиболее частых нарушений - реализация товаров без применения регистраторов расчетных операций, нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации, осуществление продажи товаров не учтенных в установленном порядке, розничная торговля на территории Украины табачным сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Из незаконного оборота изъяты жидкости для электронных сигарет на сумму 104 тысяч гривен.

Кроме того, субъектов хозяйствования оштрафовали более чем на 8 миллионов гривен.

Напомним, в Черновицкой области обнаружили подпольную табачную фабрику, на которой производили 50 тысяч пачек сигарет в сутки. "Предпринимателей" привлекут к уголовной ответственности.