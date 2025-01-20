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20 січня 2025, 15:53

В Івано-Франківську посадовців підозрюють у розкраданні понад 1,5 млн грн

20 січня 2025, 15:53
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фото: ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області
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Правоохоронці Івано-Франківська викрили чиновників, які разом зі спільниками систематично привласнювали бюджетні кошти, що були виділені на організацію благоустрою міста

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, зловмисників викрили слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками СБУ в Івано-Франківській області, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.

Організатором злочинної групи став посадовець міської ради, а його спільником – директор одного з комунальних підприємств міста, які до своєї протиправної діяльності залучили ще держслужбовицю та приватного підприємця.

З’ясувалося, що упродовж 2021-2022 років, фігуранти організовували тендери з умовами, які давали можливість перемагати виключно підконтрольним підприємцям, з якими й укладалися договори про надання послуг.

Для привласнення бюджетних коштів у документах про виконання робіт ділки вказували завищені обсяги робіт працівників та техніки, які насправді не залучались.

Зокрема, зловмисники безпідставно збільшували вартість виконаних робіт та привласнили понад 1,5 млн грн, які перераховувались на рахунки приватного підприємця. Після цього вони легалізували привласнені кошти, знімаючи готівку. ЇЇ розділяли між собою та переказували на інші рахунки, які використовували у власних цілях.

Поліцейські провели обшуки в робочих кабінетах та за місцями проживань фігурантів. Правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші докази, які підтверджують їхню причетність до привласнення бюджетних коштів.

Посадовцям та їхнім спільникам оголошено про підозру. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід та вирішить питання щодо відсторонення від посади.

Раніше повідомлялось, що у родини посадовиці Державної податкової служби в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.

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