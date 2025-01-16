У чиновниці Івано-Франківської податкової конфіскують люксове авто вартістю майже 3 млн грн

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У родини посадовиці Державної податкової служби в Івано-Франківській області конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до ВАКС з позовом щодо визнання активів посадовці необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави.

У ДБР розповіли, що на початку 2024 року розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні про декларування недостовірної інформації щодо можливого приховування майна посадовицею одного з управлінь податкової служби в Івано-Франківській області.

Працівники Бюро виявили у користуванні члена родини посадовці люксовий транспортний засіб відомої німецької марки вартістю понад 2,7 млн гривень.

Зазначається, що автомобіль був оформлений на третіх осіб, однак зібрані матеріали свідчать, що насправді ним володіє та користується член родини посадовиці.

НАЗК здійснило моніторинг способу життя родини посадовиці та підтвердило наявність ознак необґрунтованості активів.

Нагадаємо, раніше Офіс генерального прокурора заявив про конфіскацію у матері депутата Київради машини Range Rover, купленої всього за 65 тисяч гривень.