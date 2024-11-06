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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Серед підозрюваних – ексзаступник голови Гостомельської селищної ВЦА, колишній начальник відділу та троє її працівників. Вони уклали низку договір з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

Для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових РФ навесні 2022 року, адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві.

Кошторис цих угод становив від 100 тисяч до 500 тисяч гривень. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 млн гривень.

Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених ворогом будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого підписували документи.

В результаті, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

До прикладу, роботи з відновлення приватного будинку кошторисом у понад 200 тис. грн провели лише "на папері". В дійсності, ці роботи взагалі не проводилися, а всі кошти, виділені з бюджету, посадовці вивели в готівку та розподілили між собою. По іншому аналогічному договору, але вже з кошторисом на 540 тис. грн, сума збитків становить 102 тис. грн.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн.

Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до понад 40 подібних епізодів. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів на території Києва та Київської області поліцейські вилучили 150 тис. доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Посадовцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи) КК України. Зловисникам загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації привласнила гроші, за які мала придбати авто для ЗСУ.