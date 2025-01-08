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08 січня 2025, 00:10

Організували систему "відкатів": на Львівщині затримали посадовців міськради

08 січня 2025, 00:10
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фото: поліція
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Підозру отримали заступник міського голови та начальниця відділу однієї з міських рад Львівської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Організував корупційну схему заступник мера. У спільники він залучив начальницю відділу міськради, яка відповідала за отримання коштів від підприємців.

Так, за укладення договорів з державним органом посадовці вимагали від підприємців 7% "відкату" від суми договору на постачання оргтехніки.

Обох посадовців затримали після отримання ними чергового "траншу". Загалом задокументовано одержання фігурантами 25 тисяч гривень хабарів.

Зловмисників взяли під варту з правом внесення застави.

Фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть посадовця КМДА та його спільника, які вимагали щотижневу "данину" з перевізника.

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