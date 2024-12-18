На Донеччині викрили посадовців обласної екоінспекції, які привласнили понад 1,6 млн грн

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Правоохоронці оголосили підозру начальнику Донецької обласної еконспекції та головному бухгалтеру цієї установи за фактом розтрати коштів з зарплатного фонду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ, чиновники скористалися можливістю запровадження дистанційної роботи й продовжували виплачувати зарплату начальнику одного з відділів, хоча достеменно знали, що той виїхав до Росії та не виконує своїх обов’язків.

За домовленістю, він повертав частину отриманих коштів посадовцям, а ті вносили неправдиві дані до табелів обліку робочого часу, наказів про преміювання, встановлення надбавок та інших фінансових документів.

У результаті було розтрачено щонайменше 1,6 млн грн бюджетних коштів.

Начальнику та головному бухгалтеру обласної екологічної інспекції загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання про оголошення підозри начальнику відділу еконспекції, який виїхав до РФ і отримав громадянство країни-агресора.

Розслідування триває, правоохоронці встановлюють нові факти протиправної діяльності та коло причетних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що БЕБ викрило схему привласнення 10 млн на закупівлях дров для ЗСУ.