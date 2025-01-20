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20 января 2025, 15:53

В Ивано-Франковске чиновников подозревают в хищении более 1,5 млн грн

20 января 2025, 15:53
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фото: ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области
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Правоохранители Ивано-Франковска разоблачили чиновников, которые вместе с сообщниками систематически присваивали бюджетные средства, выделенные на организацию благоустройства города

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, злоумышленников разоблачили следователи следственного управления совместно с сотрудниками СБУ в Ивано-Франковской области, при процессуальном руководстве Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Организатором преступной группы стал чиновник городского совета, а его сообщником – директор одного из коммунальных предприятий города, которые к своей противоправной деятельности привлекли еще госслужащую и частного предпринимателя.

Выяснилось, что в течение 2021-2022 годов фигуранты организовывали тендеры с условиями, позволяющими побеждать исключительно подконтрольным предпринимателям, с которыми и заключались договоры о предоставлении услуг.

Для присвоения бюджетных средств в документах о выполнении работ дельцы указывали завышенные объемы работ работников и техники, которые на самом деле не привлекались.

В частности, злоумышленники безосновательно увеличивали стоимость выполненных работ и присвоили более 1,5 млн. грн., которые перечислялись на счета частного предпринимателя. После этого они легализовали присвоенные средства, снимая наличные деньги. Ее разделяли между собой и переводили на другие счета, которые использовали в своих целях.

Полицейские провели обыски в рабочих кабинетах и местах проживаний фигурантов. Правоохранители изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие причастность к присвоению бюджетных средств.

Чиновникам и их сообщникам объявлено о подозрении. Суд вскоре изберет подозреваемым меру пресечения и решит вопрос об отстранении от должности.

Ранее сообщалось, что у семьи чиновника Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области конфискуют люксовый автомобиль стоимостью почти 3 млн гривен.

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