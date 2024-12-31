Трагедия на Прикарпатье: в ДТП погибли пять человек, самому старшему из них было 20 лет
Поздно вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошла жуткая дорожная авария, унесшая жизни пяти молодых людей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Авария произошла на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино, Бурштынского общества. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.
В результате аварии погибли пять человек, спасатели пришлось доставать их тали из поврежденного авто с помощью специального оборудования.
Погибли две девушки в возрасте 15 и 18 лет, а также три парня 20, 18 и 17 лет.
Напомним, как сообщалось, на Рождество, 25 декабря, недалеко от города Гайсин в Винницкой области произошла смертельная авария. Погибли два курсанта Одесской военной академии и студентка Одесской юридической академии.