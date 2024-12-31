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31 декабря 2024, 09:06

Трагедия на Прикарпатье: в ДТП погибли пять человек, самому старшему из них было 20 лет

31 декабря 2024, 09:06
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фото: полиция
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Поздно вечером 30 декабря в Ивано-Франковской области произошла жуткая дорожная авария, унесшая жизни пяти молодых людей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Авария произошла на автодороге Н-09 "Мукачево-Львов" в селе Насташино, Бурштынского общества. Столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате аварии погибли пять человек, спасатели пришлось доставать их тали из поврежденного авто с помощью специального оборудования.

Погибли две девушки в возрасте 15 и 18 лет, а также три парня 20, 18 и 17 лет.

Напомним, как сообщалось, на Рождество, 25 декабря, недалеко от города Гайсин в Винницкой области произошла смертельная авария. Погибли два курсанта Одесской военной академии и студентка Одесской юридической академии.

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