На Прикарпатті пенсіонерка виростила 730 кущів маку: як її покарав суд

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У Тлумачі на Івано-Франківщині постала перед судом пенсіонерка, яка виростила 730 рослин нарковмісного маку

Про це йдеться у вироку Тлумацького районного суду, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Як зазначається у матеріалах справи, у квітні 2024 року жінка посіяла на своїй ділянці мак, в коли рослини проросли, вона не просто не знищила їх, а й просапувала. Тобто жінка вживала заходів для доведення їх до стадії дозрівання.

3 липня 2024 року поліцейські повиривали мак з городу. Згідно з висновком експерта рослини були нарковмісними.

У суді пенсіонерка визнала свою провину, однак наголосила, що вирощувала мак "для власних потреб". Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снодійного маку чи конопель). Спочатку їй було призначено три роки ув'язнення, але суд змінив вирок на іспитовий строк в один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Харківщині пенсіонер, який взяв два мішки з порохом та зберігав їх у себе вдома, отримав умовне покарання.