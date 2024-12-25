На Харківщині пенсіонер взяв з розбитої техніки росіян порох, щоб топити піч

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На Харківщині пенсіонер, який взяв два мішки з порохом та зберігав їх у себе вдома, отримав умовне покарання

Про це йдеться у вироку Лозівському міськрайонного суду, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік знайшов два мішки з нітроцелюлозним (бездимним) порохом загальною вагою понад три кілограми.

Засуджений визнав себе винним. Він розповів, що знайшов порох, коли повертався з Ізюма додому навесні 2023 року.

"Неподалік села Комишуваха стоїть розбита російська техніка, побачив чоловіків, які були біля техніки, та брали порох і запитав "Навіщо беруть порох?". Відповіли, що порохом гарно піч топити й розповіли, як це робити. Тому взяв порох собі додому, щоб топити піч", — розповів засуджений.

З нього стягнули витрати за проведення чотирьох експертиз на суму майже 18 тисяч гривень.

За зберігання вибухової речовини суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотири роки та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком один рік та шість місяців.

Нагадаємо, раніше на Черкащині затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет за 3500 грн.