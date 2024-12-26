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26 грудня 2024, 14:22

У Києві судитимуть чоловіка, який довів до самогубства 18-річного хлопця

26 грудня 2024, 14:22
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фото: поліція
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Прокурори скерували до суду справу мешканець Кіровоградщини, якого звинувачують у доведенні до самогубства 18-річного хлопця у Києві. Фігурант погрожував хлопцеві через те, що той зустрічався з його неповнолітньою падчеркою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва та Київську міську прокуратуру.

Відомо, 37-річний чоловік побачив у телефоні падчерки фото інтимного характеру з її хлопцем, з яким дівчина перебувала у тривалих стосунках. Чоловік запросив хлопця на зустріч, під час якої принижував хлопця, звинувачував у зґвалтуванні та розповсюдженні порнографії. Він погрожував хлопцеві кримінальною відповідальністю, вимагав гроші та закликав негайно поїхати з Києва.

Чоловік силою відібрав у хлопця телефон та змусив повідомити йому пароль. Після цього з телефона хлопця зловмисник почав телефонувати його знайомим і рідним та говорити речі, які дискредитують хлопця. Правоохоронці підкреслюють, що чоловік розумів, що такими діями травмує хлопця.

"Продовжуючи знущання з коханого своєї падчерки, чоловік змусив хлопця облити себе зеленкою та поголити волосся на голові", - розповіли у прокуратурі.

За даними поліції, чоловік знущався з юнака протягом двох годин. Після цих принижень 18-річний юнак вистрибнув з балкона 9 поверху свого будинку у Деснянському районі Києва. Хлопець помер на місці.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за статтями Кримінального кодексу України про доведення до самогубства та грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині чоловік довів 13-річного сина до самогубства.

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