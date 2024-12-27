На Прикарпатье пенсионерка вырастила 730 кустов мака: как ее наказал суд

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В Тлумаче в Ивано-Франковской области предстала перед судом пенсионерка, которая вырастила 730 растений наркосодержащего мака

Об этом говорится в приговоре Тлумачского районного суда, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается в материалах дела, в апреле 2024 года женщина посеяла на своем участке мак, когда растения проросли, она не просто не уничтожила их, но и просапывала. То есть женщина принимала меры по доведению их до стадии созревания.

3 июля 2024 года полицейские вырвали мак из огорода. Согласно заключению эксперта, растения были наркосодержащими.

В суде пенсионерка признала свою вину, однако подчеркнула, что выращивала мак "для собственных нужд". Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли). Сначала ей было назначено три года лишения свободы, но суд изменил приговор на испытательный срок в один год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер, взявший два мешка с порохом и хранивший их у себя дома, получил условное наказание.