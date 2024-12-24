На Прикарпатті суд виніс вирок трьом постачальникам наркотиків у СІЗО

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Трьох людей визнали винними у збуті наркотиків в установу відбування покарань № 12 в Івано-Франківську. Їм присудили покарання — 8,5 та 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

У суді довели, що організатор схеми перебував під вартою в Івано-Франківській установі відбування покарань № 12. Туди він налагодив збут наркотиків та психотропних речовин. До цього залучив чоловіка, який мав судимість. Він за гроші організатора купляв в Івано-Франківську наркотики та психотропні речовини.

"Далі чоловік пересилав наркотики в Київ іншим учасникам групи (матері та сину), які відповідно до відведеної їм ролі приховували їх в харчі та передавали в УВП-12 організатору групи для особистого вживання та збуту увʼязненим", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили учасників злочинного угруповання, підозрюваних в організації збуту наркотиків у виправній колонії