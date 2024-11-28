На Дніпропетровщині викрили постачальників наркотичних речовин до колонії

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На Дніпропетровщині викрили учасників злочинного угруповання, підозрюваних в організації збуту наркотиків у виправній колонії

Про це повідомляється на сайті обласної поліції, передає RegioNews.

Серед затриманих — 24-річний організатор, шестеро засуджених та троє їхніх родичів.

Оперативники встановили, що організував наркобізнес так званий "смотрящий" виправної колонії у Кривому Розі. Чоловік, засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, налагодив постачання та продаж в'язням марихуани.

Він залучив до цього кількох засуджених, родичі яких на волі закуповували оптові партії канабісу, користуючись поштовими послугами. Далі наркотики перекидали на територію колонії через паркан.

Під час обшуків у кімнатах ув’язнених та в оселях їхніх спільників вилучили згортки та пакунки з наркотичною речовиною, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази протиправної діяльності.

Організатору наркотрафіка до колонії повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили начальника колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам провести на території установи так звану "сходку".