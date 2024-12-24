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Трое людей признаны виновными в сбыте наркотиков в учреждение отбывания наказаний № 12 в Ивано-Франковске. Им присудили наказание - 8,5 и 4 года лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

В суде доказали, что организатор схемы был под стражей в Ивано-Франковском учреждении отбывания наказаний № 12. Туда он наладил сбыт наркотиков и психотропных веществ. К этому привлек мужчину, который имел судимость. Он за деньги организатора покупал в Ивано-Франковске наркотики и психотропные вещества.

"Далее мужчина пересылал наркотики в Киев другим участникам группы (матери и сыну), которые в соответствии с отведенной им ролью скрывали их в пище и передавали в УВП-12 организатору группы для личного употребления и сбыта заключенным", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили участников преступной группировки, подозреваемых в организации сбыта наркотиков в исправительной колонии.