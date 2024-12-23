Житель Прикарпаття на замовлення росіян спалив авто військових, яке пригнали з фронту на ремонт

фото: СБУ

На Прикарпатті правоохоронці затримали ворожого поплічника, який спалив військове авто. Цей автомобіль пригнали для ремонту після виконання бойових завдань на фронті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 36-річний ігроман з Івано-Франківська. У спецслужбі зазначають, що раніше чоловіка уже притягували до відповідальності за крадіжки.

Як встановило розслідування, він сподівався "заробити" на співпраці з окупантами, щоб поповнити свій рахунок в онлайн-казино.

Зловмисникові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу.

Він зараз перебуває під вартою. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки. Дівчина допомагала окупантам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині. Їй загрожує довічне ув'язнення.