На Прикарпатті п'яний чоловік підірвав гранату біля свого будинку

Фото: ГУ НП в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області п'яний чоловік підірвав гранату неподалік своєї оселі. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зловмисник затриманий.

18 грудня мешканка Івано-Франківської територіальної громади (ТГ) повідомила про те, що її родич підірвав гранату неподалік її помешкання. На місце події прибула слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші відповідні служби.

Як повідомляє пресслужба ГУ УМВС в Івано-Франківській області, на місці події правоохоронці вилучили металеві фрагменти, схожі на осколки від гранати, зразки ґрунту, змиви та інші речові докази.

Крім того, у помешканні фігуранта під час обшуку поліцейські вилучили предмети, схожі на капсулі детонаторів, гранату Ф-1 та інші вибухонебезпечні предмети.

За інформацією поліції, 40-річний чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, 23 листопада поточного року у Броварах раніше судимий чоловік під час сварки з дружиною підірвав її гранатою. Внаслідок вибуху, 52-річна жінка померла на місці.