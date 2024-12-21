На українському кордоні затримали позашляховик, викрадений у Британії
На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники виявили автомобіль Land Rover, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Як розповіли прикордонники, під час перевірки документів на автівку по базі даних Інтерполу з’ясувалося, Land Rover 2016 року реєстрації був викрадений у Великій Британії у листопаді 2024 року.
Відповідне повідомлення скеровано до Нацполіції.
Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники зупинили позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple.
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