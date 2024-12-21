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21 грудня 2024, 14:10

На українському кордоні затримали позашляховик, викрадений у Британії

21 грудня 2024, 14:10
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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На Львівщині, у пункті пропуску «Краківець», прикордонники виявили автомобіль Land Rover, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Як розповіли прикордонники, під час перевірки документів на автівку по базі даних Інтерполу з’ясувалося, Land Rover 2016 року реєстрації був викрадений у Великій Британії у листопаді 2024 року.

Відповідне повідомлення скеровано до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники зупинили позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple.

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