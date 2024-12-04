У Чернігові затримали 16-річну агентку російської воєнної розвідки: їй загрожує довічне

фото: СБУ

У Чернігові Служба безпеки викрила ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Затриманою виявилася 16-річна місцева жителька. Дівчина допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по Чернігівщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Аби "обійти" українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють Чернігівщину.

"Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти", — йдеться в повідомленні.

Виявилося, що після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з "потрібними" геолокаціями.

Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку й затримала "на гарячому", коли вона фотографувала оборонний об’єкт.

СБУ встановила, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ. Вона комунікувала з окупантом через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі неповнолітня зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями в Чернігові затримали російську агентку, яка наводила на область ворожі авіабомби.

Раніше СБУ затримала 67-річну мешканку Лимана на Донеччині, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.