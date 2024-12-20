За любов до РФ – в'язниця: промосковського попа на 5 років кинули за грати

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Фото: пресцентр СБУ
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Настоятель храму Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який виправдовував війну Росії проти України, отримав реальний термін ув’язнення.

Настоятель храму Вінницької єпархії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), який виправдовував війну Росії проти України, отримав реальний термін ув’язнення.

Як інформує пресцентр Служби безпеки України, під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв президента Російської Федерації Володимира Путіна та героїзував армію РФ, яка намагається окупувати нашу країну.

За інформацією СБУ, клірик сподівався, що російські війська незабаром захоплять не тільки Вінницьку область, але й інші регіони центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру.

В Службі безпеки України під час експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь Російської Федерації.

В СБУ зазначили, що з урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). За рішенням суду протоієрея засудили до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили священнослужителя одного з храмів Одеської єпархії УПЦ МП, який відкрито підтримував російську агресію та розпалював ворожнечу серед вірян.

СБУ УПЦ МП Росія церква
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