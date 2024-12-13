фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російських обстрілів на Прикарпатті сьогодні, 13 грудня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Івано-Франківській області.

У рятувальному відомстві розповіли, що сьогодні ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури в регіоні.

Пожежі спричинені обстрілами були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Також зазначається, що на місцях падіння уламків у різних районах області працюють мобільно-оперативні групи ДСНС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вранці 13 грудня Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.