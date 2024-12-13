У поліції показали наслідки нової атаки росіян на Київщині
На Київщині внаслідок ранкової ракетно-дронової атаки пошкоджені приватні будинки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.
У повідомленні зазначається, що увечері 12 грудня ворог завдав удару по Київській області. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів.
Наразі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків та двох боксів сільськогосподарського підприємства, а також лінії електромереж.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Нагадаємо, вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні понад 90 ракет.
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