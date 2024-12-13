У поліції показали наслідки нової атаки росіян на Київщині

фото: поліція

На Київщині внаслідок ранкової ракетно-дронової атаки пошкоджені приватні будинки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

У повідомленні зазначається, що увечері 12 грудня ворог завдав удару по Київській області. Пошкодження зазнали будинки місцевих жителів.

Наразі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків та двох боксів сільськогосподарського підприємства, а також лінії електромереж.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, вранці 13 грудня під час обстрілу росіяни випустили по Україні понад 90 ракет.