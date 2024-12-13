фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия российских обстрелов в Прикарпатье сегодня, 13 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

В спасательном ведомстве рассказали, что сегодня враг атаковал объекты критической инфраструктуры в регионе.

Пожары, вызванные обстрелами, были оперативно ликвидированы спасателями.

Также отмечается, что на местах падения обломков в разных районах области работают мобильно-оперативные группы ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно, что утром 13 декабря Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Есть попадание в объект критической инфраструктуры.