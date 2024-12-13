Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

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Про це ефірі телебачення повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.

За його словами, активність російських диверсантів наразі не така висока, як раніше. Водночас загроза залишається - в межах Сумської області, де фіксувалось найбільше таких випадків.

"Загроза є для Чернігівської області і для Харківщини. Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ, по якій було завдано ураження і ворог відступив за лінію державного кордону", - розповів речник.

Демченко додав, що жодного прориву кордону з боку РФ ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було.

Нагадаємо, раніше бійці прикордонної бригади "Гарт" показали, як знищили гармату, міномет і піхоту окупантів на Харківщині.