Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині
Прикордонники відбили спробу заходу диверсійно-розвідувальної групи у Харківській області
Про це ефірі телебачення повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає RegioNews.
За його словами, активність російських диверсантів наразі не така висока, як раніше. Водночас загроза залишається - в межах Сумської області, де фіксувалось найбільше таких випадків.
"Загроза є для Чернігівської області і для Харківщини. Саме у цій області днями прикордонники відбили спробу заходу ДРГ, по якій було завдано ураження і ворог відступив за лінію державного кордону", - розповів речник.
Демченко додав, що жодного прориву кордону з боку РФ ні на Сумщині, ні на інших ділянках не було.
Нагадаємо, раніше бійці прикордонної бригади "Гарт" показали, як знищили гармату, міномет і піхоту окупантів на Харківщині.