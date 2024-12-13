На засніженій Говерлі заблукав 21-річний хлопець із Дніпра

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Інцидент стався у середу ввечері, 11 грудня, на схилі Говерли. Рятувальники оперативно розшукали заблукалого туриста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Виявилося, що 21-річний житель Дніпра втратив орієнтування неподалік Прутського водоспаду. Мандрівник звернувся по допомогу до надзвичайників о 18:30. Ворохтянські гірські рятувальники швидко знайшли туриста.

"Хлопець перебував у задовільному стані. Рятувальники супроводили його до спортивної бази "Заросляк", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 грудня на Буковині житель Дніпропетровщини намагався незаконно потрапити до Румунії, але заблукав у горах і змерз.