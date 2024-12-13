На заснеженной Говерле заблудился 21-летний парень из Днепра

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Инцидент произошел в среду вечером, 11 декабря, на склоне Говерлы. Спасатели оперативно разыскали заблудшего туриста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Выяснилось, что 21-летний житель Днепра потерял ориентировку недалеко от Прутского водопада. Путешественник обратился за помощью к чрезвычайникам в 18:30. Ворохтянские горные спасатели быстро обнаружили туриста.

"Парень находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели сопроводили его к спортивной базе "Заросляк", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря на Буковине житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз.