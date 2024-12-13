На заснеженной Говерле заблудился 21-летний парень из Днепра
Инцидент произошел в среду вечером, 11 декабря, на склоне Говерлы. Спасатели оперативно разыскали заблудшего туриста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
Выяснилось, что 21-летний житель Днепра потерял ориентировку недалеко от Прутского водопада. Путешественник обратился за помощью к чрезвычайникам в 18:30. Ворохтянские горные спасатели быстро обнаружили туриста.
"Парень находился в удовлетворительном состоянии. Спасатели сопроводили его к спортивной базе "Заросляк", – говорится в сообщении.
Напомним, 10 декабря на Буковине житель Днепропетровщины пытался незаконно попасть в Румынию, но заблудился в горах и замерз.
На Франковщине мужчина угнал авто, чтобы привезти в монастырь козуВсе новости »
12 декабря 2024, 03:15На Прикарпатье из-за непогоды съехал с дороги автобус с пассажирами: пришлось привлекать спасателей
08 декабря 2024, 11:14В горах на Прикарпатье нашли двух заблудившихся туристов
06 декабря 2024, 11:38
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В Смеле Черкасской области 19-летний водитель влетел в забор кладбища
13 декабря 2024, 06:25Как будут отключать свет 13 декабря: информация о графиках от Укрэнерго
13 декабря 2024, 05:17В полиции рассказали, сколько боеприпасов изъяли у украинцев на протяжении года
13 декабря 2024, 04:11В Ровно BMW сбил пешехода на тротуаре: 9-летний сын пьяного водителя в реанимации без сознания
13 декабря 2024, 03:35Полтавского адвоката, препятствовавшего работе ТЦК, объявили в розыск
13 декабря 2024, 03:04Попали в объектив фотоловушки: на границе с Румынией задержали четырех беглецов
13 декабря 2024, 02:31На Житомирщине три человека отравились угарным газом
13 декабря 2024, 02:00На Волыни задержали мужчину, который в третий раз пытался незаконно пересечь границу
13 декабря 2024, 01:35В Киеве накрыли сеть по продаже контрафактных сигарет
13 декабря 2024, 01:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »