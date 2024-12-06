У горах на Прикарпатті відшукали двох заблукалих туристів

фото: ДСНС

Рятувальники допомогли туристам, які заблукали біля гори Хом’як на Івано-Франківщині

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

До Служби порятунку звернулася 27-річна дівчина та повідомила, що разом із 22-річним другом не може знайти дорогу під час спуску з гори поблизу Хом’як.

Рятувальники встановили їхні координати, підтримували зв’язок і незабаром дісталися до місця. Туристів благополучно супроводили до села Поляниця.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті врятували 20-річного хлопця з Дніпропетровщини, який три дні блукав горами без їжі.