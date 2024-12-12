фото: ДПСУ

Вдень 10 грудня на Буковині рятувальники повідомили прикордонникам, що до них звернувся чоловік. Він просив допомоги, бо заблукав і дуже замерз

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Спільна пошукова група за півтори години знайшла чоловіка. Він зізнався, що хотів незаконно перетнути кордон до Румунії, проте після кількагодинної "прогулянки" горами втомився та загубився. Як тільки з’явився зв’язок, чоловік викликав рятувальників.

Стосовно "мандрівника" склали адмінпротокол за спробу порушення кордону.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали сімох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.