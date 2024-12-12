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12 грудня 2024, 03:15

На Франківщині чоловік викрав авто, щоб привезти в монастир козу

12 грудня 2024, 03:15
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фото: inok.info
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Мешканець Івано-Франківщини, який проживав у Свято-Троїцькому Дуконському монастирі, викрав автомобіль "Нива", щоб поїхати на ньому по козу. Зловмисника засудили до трьох років обмеження волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Подія сталася 23 серпня цього року, близько 09:00, на території урочища Дуконя в селі Зелене Верховинського району Івано-Франківської області.

У суді обвинувачений розповів, що вранці пішов у ліс по гриби. Повернувшись до Свято-Троїцького Дуконського монастиря, він побачив на території припаркований автомобіль ВА3-2121 ("Нива"). Знайомий, який також проживав із ним у монастирі, розповів, що цей автомобіль має ввечері забрати власник.

Підсудний зауважив, що на території монастиря люди досить часто залишають свої автомобілі та мотоцикли, коли йдуть в гори. Однак саме ту "Ниву" ніхто не забирав кілька днів.

Чоловік вирішив взяти авто, щоб привезти до монастиря козу із села Черемошне. Двері легковика були не зачинені, але ключ власник забрав. Тоді фігурант з'єднав дроти замка запалювання та завів двигун.

Повертаючись у монастир із козою, проїхавши близько 70 км, чоловік заїхав у село Грамотне за продуктами. Біля магазину його зупинили працівники поліції. Виявилося, що власник автомобіля вже повідомив про викрадення.

У суді обвинувачений зазначив, що вину визнає повністю, у вчиненому щиро розкаюється, розуміє, що вчинив неправильно та про вчинене шкодує. Чоловік попросив суворо його не карати.

Верховинський районний суд призначив фігуранту покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті чоловік в костюмі Дедпула та з мачете побився з поліцейськими.

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