На Прикарпатті через негоду з'їхав з дороги автобус з пасажирами: довелося залучати рятувальників
Вранці 8 грудня у селі Буковець Верховинського району на Івано-Франківщині через погіршення погоди автобус із пасажирами з’їхав на узбіччя. Транспортний засіб не зміг продовжити рух, тож його відбуксирували рятувальники
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Рятувальники повернули автобус на проїжджу частину дороги, після чого він зміг продовжити маршрут.
На момент ДТП у салоні автобуса були троє пасажирів. Вони не постраждали.
У рятувальному відомстві закликали водіїв бути особливо обережними та за можливості утриматися від дальніх поїздок у зв'язку з погіршенням погоди.
Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом та фурою, внаслідок аварії загинула людина.
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