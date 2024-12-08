На Прикарпатті через негоду з'їхав з дороги автобус з пасажирами: довелося залучати рятувальників

фото: ДСНС

Вранці 8 грудня у селі Буковець Верховинського району на Івано-Франківщині через погіршення погоди автобус із пасажирами з’їхав на узбіччя. Транспортний засіб не зміг продовжити рух, тож його відбуксирували рятувальники

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники повернули автобус на проїжджу частину дороги, після чого він зміг продовжити маршрут.

На момент ДТП у салоні автобуса були троє пасажирів. Вони не постраждали.

У рятувальному відомстві закликали водіїв бути особливо обережними та за можливості утриматися від дальніх поїздок у зв'язку з погіршенням погоди.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик зіткнувся з мікроавтобусом та фурою, внаслідок аварії загинула людина.