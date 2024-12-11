На Франковщине Mercedes вылетел в кювет и опрокинулся: погиб 23-летний парень

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Смертельное ДТП произошло во вторник утром, 10 декабря, в селе Замулинцы Коломыйского района. Водитель иномарки погиб на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По материалам следствия, около 04:00 автомобиль Mercedes-Benz двигался по автодороге Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в направлении Коломыи. Предварительно, из-за превышения скорости легковушка съехала в кювет и перевернулась.

"В результате автопроисшествия водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Погибшим оказался 23-летний житель села Матеевцы.

Следователи открыли уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают окончательные причины ДТП.

Напомним, 7 декабря в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Водителя разыскали и задержали.