У Миколаєві горіла багатоповерхівка: три людини загинули, 15 мешканців евакуювали

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Смертельна пожежа сталася вночі 5 грудня у дев'ятиповерховому житловому будинку в Миколаєві. Загинув власник оселі та двоє невідомих чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Виявилося, що близько 23:20 загорілася двокімнатна квартира на восьмому поверсі. Вогнеборці провели розвідку в помешканні та виявили тіла трьох чоловіків. Ще 15 мешканців із інших квартир рятувальники вивели на свіже повітря. Пожежу загасили.

"Одним із загиблих виявився власник оселі, чоловік 1974 р.н. Особи двох інших наразі встановлюються", — йдеться в повідомленні

Наразі фахівці з'ясовують причину виникнення пожежі.

Також надвечір у Миколаєві горів житловий будинок, в якому перебували троє мешканців. Вночі двох хлопців 2002 та 2003 років народження госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, 2 грудня в Івано-Франківську під час пожежі в багатоповерхівці загинули мати з сином.