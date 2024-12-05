У Житомирі горіла девʼятиповерхівка: загинули дві людини, постраждали діти

фото: ДСНС України у Житомирській області

Пожежа сталася вночі, 4 грудня, в одній з девʼятиповерхівок у Житомирі. Загинули чоловік і жінка, до лікарні ушпиталили містянку з двома дітьми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.

За наявною інформацією, близько 03:30 у квартирі на шостому поверсі виникло займання. Через сильне задимленням рятувальники евакуювали мешканців верхніх поверхів будинку. Жінку та двох дітей госпіталізували до лікарні.

Пожежу оперативно ліквідували.

"Також проведено ретельне обстеження решти квартир для виявлення можливих постраждалих. На місці події рятувальники виявили тіла 45-річного чоловіка та 82-річної жінки", — йдеться в повідомленні.

Наразі фахівці з'ясовують причину загоряння та обставини трагічної події.

Нагадаємо, 28 листопада у Голосіївському районі Києва горіла квартира в багатоповерхівці. Рятувальники виявили тіла двох жертв.