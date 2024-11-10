Масштабна пожежа у Хмельницькому: горіла будівля недіючого музичного коледжу

фото: ДСНС у Хмельницькій області

Вчора ввечері, 9 листопада, на вулиці Проскурівській у Хмельницькому спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі колишнього музичного коледжу

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Займання виникло близько 21:00. Виявилося, що вогонь охопив другий поверх і дах недіючої будівлі.

Пожежу площею 1000 квадратних метрів вдалося приборкати за дві години. До ліквідації займання залучили 48 рятувальників, а також 10 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.

"Травмованих чи загиблих не виявлено. Обставини та причину займання встановлюють правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у селі Русанів Броварського району внаслідок падіння уламків ударного дрона згорів житловий будинок.