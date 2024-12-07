В Ивано-Франковске горел вуз
Вчера, 6 декабря, в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, информирует RegioNews.
Известно, что около 16.45 на пятом этаже здания института возник пожар.
"Огонь охватил площадь в 10 м² в актовом зале. Оперативные действия спасателей позволили уже в 17:02 полностью ликвидировать огонь и предотвратить его распространение на другие части здания", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушили 43 спасателя и девять единиц спецтехники.
Напомним, вечером 9 ноября на улице Проскуровской в Хмельницком вспыхнул пожар в двухэтажном здании бывшего музыкального колледжа имени В.И. Зарембы. Полиция подозревает поджог.
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