Пожежа у колишньому музучилищі у Хмельницькому: поліція підозрює підпал

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Поліція має підозрюваних у підпалі історичної будівлі у центрі Хмельницького – колишнього музучилища імені В.І. Заремби

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці провели огляд місця події із застосуванням 3D сканера, який дає можливість створити точну об’ємну модель будівлі. Також слідчі вивчають відео з камер спостереження, розташованих неподалік приміщення. З метою встановлення точних причин займання призначена низка спеціалізованих експертиз.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зазначається, що у правоохоронців є підозрювані особи. Триває розслідування.

Нагадаємо, ввечері 9 листопада на вулиці Проскурівській у Хмельницькому спалахнула пожежа в двоповерховій будівлі колишнього музичного коледжу. Постраждалих немає.