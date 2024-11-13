На Прикарпатті турист травмував ногу під час спуску з гори

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Вдень 12 листопада під час спуску з гори Скалки Передні, що поблизу села Гута Івано-Франківської області, турист травмував ногу. Потерпілому знадобилася допомога рятувальників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Про інцидент надзвичайникам повідомила супутниця потерпілого — жителька Львова.

"Чоловік, 1987 року народження, не міг самостійно пересуватися та потребував допомоги рятувальників для транспортування", — йдеться в повідомленні.

Бійці ДСНС надали постраждалому першу домедичну допомогу та транспортували його на спеціальних ношах до автомобіля. Після цього туристи вирушили до місця проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті турист 10 днів блукав горами без їжі.