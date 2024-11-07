фото, ДПСУ

У Івано-Франківській області неподалік кордону виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався нелегально втекти з країни

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Судячи зі стану тіла, воно пролежало в лісі не один місяць. Поруч правоохоронці знайшли речі та документи, з яких стало відомо, що тіло, ймовірно, належить жителю Чернігівської області 1980 року народження. Час та причину смерті встановить експертиза.

Враховуючи місце виявлення чоловіка та екіпірування, яке він з собою мав, ймовірно, він намагався незаконно перетнути кордон до Румунії.

В ДПСУ нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення на західному кордоні зафіксували більше 40 випадків загибелі людей під час спроб незаконного перетинання держкордону.

Журналіст Віталій Глагола опублікував фото з місця, де виявили тіло. На знімках видно скелет людини.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів.