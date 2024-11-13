На Прикарпатье турист травмировал ногу во время спуска с горы

фото: ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Днем 12 ноября во время спуска с горы Скалки Передние, что вблизи села Гута Ивано-Франковской области, турист травмировал ногу. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Об инциденте чрезвычайникам сообщила спутница потерпевшего — жительница Львова.

"Мужчина, 1987 года рождения, не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в помощи спасателей для транспортировки", — говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и транспортировали его на специальных носилках к автомобилю. После этого туристы отправились к месту жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье турист 10 дней бродил по горам без еды.