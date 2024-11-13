На Франківщині затримали правоохоронців, які заробляли на переправленні ухилянтів до Румунії

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині двох правоохоронців та мешканця Буковини, які переправляли через держкордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За свої "послуги" зловмисники просили в середньому сім тисяч доларів США.

"Підшукував клієнтів цивільний, а правоохоронці забезпечували безперешкодний перетин кордону поза пунктом пропуску на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей", — йдеться у повідомленні.

Клієнтів автомобілем поза блокпостами довозили безпосередньо до державного кордону. Далі їм надавали детальні інструкції, як пішки перетнути кордон з Румунією, як поводитись, що говорити у разі затримання прикордонниками.

У серпні 2024 року зловмисники переправили першого клієнта. З того часу вони встигли переправити щонайменше трьох осіб.

Спільникам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень.

Під час обшуків у оселях затриманих вилучили гроші, мобільні телефони та транспортні засоби, якими перевозили ухилянтів. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували на Закарпатті дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через держкордон до Румунії.