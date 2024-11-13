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13 ноября 2024, 13:00

На Франковщине задержали правоохранителей, которые зарабатывали на переправке уклонистов в Румынию

13 ноября 2024, 13:00
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области двух правоохранителей и жителя Буковины, которые переправляли через госграницу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

За свои "услуги" злоумышленники просили в среднем семь тысяч долларов.

"Подыскивал клиентов гражданский, а правоохранители обеспечивали беспрепятственное пересечение границы вне пункта пропуска на границе Ивано-Франковской и Черновицкой областей", - говорится в сообщении.

Клиентов автомобилем вне блокпоста довозили непосредственно до государственной границы. Далее им давали подробные инструкции, как пешком пересечь границу с Румынией, как вести себя, что говорить в случае задержания пограничниками.

В августе 2024 злоумышленники переправили первого клиента. С тех пор они успели переправить не менее трех человек.

Сообщникам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Во время обысков в домах задержанных изъяли деньги, мобильные телефоны и транспортные средства, которыми перевозили уклонистов. Расследование продолжается.

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали на Закарпатье две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через госграницу в Румынию.

ГБР задержания правоохранители Ивано-Франковская область уклонисты мера пресечения
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