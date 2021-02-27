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27 лютого 2021, 12:44 311

"Укрзалізниця" призупиняє сполучення з Івано-Франківщиною: коли почне діяти заборона

27 лютого 2021, 12:44 311
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Сполучення буде призупинено до кінця дії посиленого карантину
Сполучення буде призупинено до кінця дії посиленого карантину
Фото: з відкритих джерел
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що "Укрзалізниця" здійснюватиме рейси за графіком до Івано-Франківської області лише до 6 березня включно.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал міністра.

Усі придбані квитки на рейси до 6 березня включно є дійсними, рейси будуть здійснюватися за графіком. Проте з 7 березня і до кінця дії посиленого карантину в області висадка і посадка пасажирів у регіоні призупинені", - написав Криклій.

Міністр також закликав регіональну владу діяти відповідально, стежити за поточною ситуацією в регіоні та не допускати скупчення пасажирів на залізничному та всіх інших видах транспорту. "А пасажирів прошу дотримуватися обов'язкових протиепідемічних заходів", - додав міністр.

Раніше повідомлялось, 26 лютого МОЗ оновило список зон карантину до "червоної" зони карантину потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, на Прикарпатті додатково розгорнули ще понад 600 COVID-ліжок.

23 лютого Кабмін посилив карантин в Івано-Франківській області, там буде запроваджений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Владислав Криклій Укрзализныця Мінінфраструктури поїзд карантин Івано-Франківськ

 
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