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27 февраля 2021, 12:44 242

"Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Ивано-Франковщиной: когда начнет действовать запрет

27 февраля 2021, 12:44 242
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Сообщение будет приостановлено до конца действия усиленного карантина
Сообщение будет приостановлено до конца действия усиленного карантина
Фото: из открытых источников
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Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что "Укрзализныця" будет осуществлять рейсы по графику в Ивано-Франковской области только до 6 марта включительно.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал министра.

Все приобретенные билеты на рейсы до 6 марта включительно, являются действительными, рейсы будут осуществляться по графику. Однако с 7 марта и до конца действия усиленного карантина в области высадка и посадка пассажиров в регионе будет приостановлена", - написал Криклий.

Министр также призвал региональную власть действовать ответственно, следить за текущей ситуацией в регионе и не допускать скопления пассажиров на железнодорожном и других видах транспорта. "А пассажиров прошу соблюдать обязательных противоэпидемических мероприятий", - добавил министр.

Ранее сообщалось, 26 февраля Минздрав обновил список зон карантина в "красную" зону карантина попали Ивано-Франковска и Черновицкая области.

Напомним, на Прикарпатье дополнительно развернули еще более 600 COVID-кроватей.

23 февраля Кабмин ужесточил карантин в Ивано-Франковской области, там будет введен "красный" уровень эпидемической опасности.

Владислав Криклий Укрзализныця Мининфраструктуры поезд карантин Ивано-Франковск

 
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