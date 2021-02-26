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26 лютого 2021, 13:14 301

Київ "жовтий”, дві області "червоні”: МОЗ оновило список зон карантину

26 лютого 2021, 13:14 301
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Дві області потрапили в "червону" зону, ще вісім опинилися у "помаранчевій"
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений список зон епідеміологічної небезпеки та показники регіонів із поширення COVID-19. 

Про це повідомляється на сайті міністерства, передає RegioNews.

Так, до "червоної" зони карантину потрапили Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні опинилися Київська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Донецька, Закарпатська, Запорізька та Луганська області. Решта регіонів та Київ залишаються у "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки.

У Міністерстві охорони здоров'я також повідомили, що станом на 26 лютого у п'яти областях перевищено показник госпіталізацій пацієнтів.

Зокрема, в Івано-Франківській (138 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінницькій (93,1), Житомирській (62,8), Чернівецькій (86,1) та Закарпатській (82,9) областях.

Нагадаємо, на Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19. В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри.

Також сьогодні Ляшко назвав умову, коли Чернівецька область може потрапити в "червону" зону.

коронавірус Івано-Франківськ МОЗ регіони пандемія область червона зона

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