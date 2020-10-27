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27 жовтня 2020, 22:28 1

На Прикарпатті побилися голова ТВК та кандидат на голову ОТГ

27 жовтня 2020, 22:28 1
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Голові ТВК довелося звернутися до лікарів
Голові ТВК довелося звернутися до лікарів
Фото: Facebook
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Поліція Івано-Франківщини розпочала досудове розслідування за фактом хуліганства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

27 жовтня між кандидатом на голову Надвірнянської ОТГ та головою Надвірнянської територіальної виборчої комісії під час спілкування виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників грубо порушував громадський порядок, лаявся, шарпав за одяг та штовхнув іншого. Голова ТВК звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання до 5 років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, у Житомирі члени ДВК переписували протоколи і напали на спостерігача .

ОТГ Івано-Франківськ поліція бійка Кандидат голова ТВК
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